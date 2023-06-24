Игорь Бабушкин встретился с матерью астраханца - участника СВО

Сегодня глава Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с матерью мобилизованного астраханца, которого он навещал в госпитале Санкт-Петербурга на прошлой неделе. Здесь боец находится на лечении после тяжелых ранений. О встрече с солдатом губернатор рассказывал в своем телеграм-канале.

У Марты Джумагазиевой трое сыновей, два из которых стали участниками СВО. Старший этой весной записался в Астраханский именной реактивный дивизион «Лотос». Среднего, Марата, мобилизовали в октябре 2023 года. Из-за тяжелого боевого ранения солдат перенёс 11 операций и сейчас находится в клинике термических поражений Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге, где ожидает протезирование.





Мать раненого бойца обратилась к губернатору с просьбой оказать содействие в получении квартиры либо земельного участка под строительство дома для сына. Глава региона взял вопрос на личный контроль и пообещал не затягивать с выполнением просьбы.

Также Игорь Бабушкин рассказал о желании Марата после лечения начать работу на пользу Родине. По его словам, боец заинтересовался работой фонда "Защитники Отечества ", региональное отделение которого открыли 31 мая. Губернатор предложил участнику СВО после лечения трудоустройство в Фонде.