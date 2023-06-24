Baza: В Воронежской области потерпел крушение АН-24

В Воронежской области потерпел крушение самолет АН-24, сообщает Baza. Телегра-канал предполагает, что он мог быть сбит.

По предварительным данным, погибло как минимум три человека. Уточняется, что самолет упал недалеко от населенного пункта Кантемировка.

В мае источники СМИ сообщали, что в Брянской области потерпела крушения авиация ВКС РФ. Так, в Клинцовском районе упал вертолет Ми-8, оба пилота погибли. Также возле города Стародуб потерпел крушение штурмовик Су-34. Mash писал, что силовики ищут диверсантов, которые могут быть причастны к атаке на Ми-8 и Су-34.