Кадыров: Чеченские бойцы выехали в зоны напряженности

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал последние события вокруг ситуации с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Кадыров назвал происходящее "ножом в спину", "военным мятежом" и "гнусным предательством".

По словам главы Чечни, никакого оправдания подобным действиям нет. Также Кадыров заявил, что полностью поддерживает "каждое слово" президента России Владимира Путина. "Происходящее - это не ультиматум Министерству обороны. Это вызов государству, и против этого вызова необходимо сплотиться всем вокруг национального лидера", - отметил он.

В связи с ситуацией в Ростове-на-Дону глава ЧР заявил, что бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряженности.

"Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы!", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Напомним, 23 июня Следственным управлением ФСБ России в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа. Бизнесмен заявил, что удар по тыловым лагерям "Вагнера" якобы был нанесен по распоряжению руководства Минобороны РФ. Доказательств этой информации не приводится. В МО данные обвинения опровергают. Военное ведомство обратилось к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер", заявив, что их обманом втянули в "преступную авантюру" Евгения Пригожина и участию в вооруженном мятеже.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж.