Власти Ростова-на-Дону: В городе достаточно продовольствия, воды и топлива

Администрация Ростова-на-Дону заявила, что дефицита продовольствия, воды, топлива в городе нет.

"Необходимости массово скупать эти категории товаров нет", - говорится в заявлении местных властей в социальной сети "ВКонтакте".

Жителей города призывают "сохранять спокойствие и не поддаваться панике". Также им советуют не покидать дома и отказаться от поездок в центральную часть города.

Между тем, телеграм-канал Baza сообщает, что в городе – большие очереди на заправку.

Ранее в сети появились кадры якобы прибытия ЧВК "Вагнер" в штаб ЮВО в Ростове-на-Дону.

Напомним, 23 июня Следственным управлением ФСБ России в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа. Бизнесмен заявил, что удар по тыловым лагерям "Вагнера" якобы был нанесен по распоряжению руководства Минобороны РФ. Доказательств этой информации не приводится. В МО данные обвинения опровергают. Военное ведомство обратилось к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер", заявив, что их обманом втянули в "преступную авантюру" Евгения Пригожина и участию в вооруженном мятеже.