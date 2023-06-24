В Москве и Крыму снимают плакаты с призывами вступить в ЧВК "Вагнер"

В российских городах начали снимать плакаты с призывами вступить в ЧВК "Вагнер".

Сообщается, что в Москве, Владимире и Крыму демонтируют рекламные баннеры частной военной компании.

Mash пишет, что в центр набора бойцов ЧВК "Вагнер" во Владимире пришли силовики. В здании проходят обыски.

По данным РИА Новости, здание "ЧВК Вагнер Центра" оцеплено силовиками на Золотой улице в Санкт-Петербурге.

Напомним, Следственным управлением ФСБ России в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа. Бизнесмен заявил, что удар по тыловым лагерям "Вагнера" якобы был нанесен по распоряжению руководства Минобороны РФ. Доказательств этой информации не приводится. В МО данные обвинения опровергают. Военное ведомство обратилось к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер", заявив, что их обманом втянули в "преступную авантюру" Евгения Пригожина и участию в вооруженном мятеже.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж. Он назвал происходящее "ударом в спину".