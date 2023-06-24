24 Июня 2023
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Фото: Гу Мвд России по г. Москве

Общегородской выпускной в Москве перенесли из-за режима КТО

Школьные выпускные вечера и общегородской выпускной в Парке Горького в Москве переносят на 1 июля из-за режима контртеррористической операции. Об этом сообщили РИА Новости в департаменте образования города.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице отменены все массовые мероприятия в связи с режимом КТО.

О введении подобных мер также сообщили в Калининградской, Тульской, Тверской, Воронежской и Липецкой областях. В Орловской области усилили меры безопасности.

Режим КТО, помимо Московского региона, введен также в Воронежской области.

Повышенная готовность наблюдается около штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев призвал жителей региона сохранять спокойствие и не покидать свои дома без необходимости.

Данные меры связаны с попыткой военного мятежа, в котором обвиняют основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Ранее он сам заявил, что якобы находится в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону, офицеры работают "штатно", им никто не мешает.

Теги: москва, режим кто, массовые мероприятия


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