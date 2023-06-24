На трассе М-4 "Дон" образовались огромные пробки из-за колонн военной техники

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил МЧС совместно с администрациями доставить все необходимое людям, застрявшим в пробках на М-4 "Дон".

По его словам, на трассе образовались многокилометровые заторы.

"Сейчас из-за ограничений движения на нескольких участках федеральной трассы, а именно в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского, Миллерово, скопилось большое количество транспорта", - написал губернатор в телеграм-канале.

Голубев попросил жителей населенных пунктов не выезжать на М-4 "Дон".

Ранее правительство Воронежской области в своем телеграм-канале сообщило, что по трассе М-4 "Дон" идет колонна военной техники, но ситуация находится под контролем. Власти попросили жителей временно не пользоваться этой трассой. Губернатор региона сообщил, что движение по трассе М-4 "Дон" в Воронежской области закрыто с 464 по 777 км.

Ночью сообщалось о перекрытии движения автомобилей по трассе М-4 "Дон" в сторону Аксая на выезде из Ростова-на-Дону.

23 июня Следственным управлением ФСБ России в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа. Бизнесмен заявил, что удар по тыловым лагерям "Вагнера" якобы был нанесен по распоряжению руководства Минобороны РФ. Доказательств этой информации не приводится. В МО данные обвинения опровергают. Военное ведомство обратилось к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер", заявив, что их обманом втянули в "преступную авантюру" Евгения Пригожина и участию в вооруженном мятеже.