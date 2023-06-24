Путин: Все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание

Президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении в связи с ситуацией вокруг Евгения Пригожина заявил, что любые распри нужно отбросить в период спецоперации.

По словам главы государства, сейчас решается судьба нашего народа. Путин назвал действия по расколу единства страны — отступничеством. "То, с чем мы столкнулись — это предательство", - подчеркнул он.

"Наши действия по защите Отечества будут жесткими. Все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание", - пообещал президент.

Путин заявил, что Вооруженные силы получили соответствующие приказы по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж. По словам главы государства, будут предприняты действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону.

Путин также назвал героями бойцов "Вагнера", которые сражаются в спецоперации, отметив, что их имя и славу предали те, кто организовал мятеж.

23 июня Следственным управлением ФСБ России в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа. Бизнесмен заявил, что удар по тыловым лагерям "Вагнера" якобы был нанесен по распоряжению руководства Минобороны РФ. Доказательств этой информации не приводится. В МО данные обвинения опровергают. Военное ведомство обратилось к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер", заявив, что их обманом втянули в "преступную авантюру" Евгения Пригожина и участию в вооруженном мятеже.