Рекомендательные технологии в интернете возьмут под контроль - законопроект

Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, предлагающий урегулировать применение рекомендательных технологий в интернете.

Он отмечает, что рекомендательные технологии применяются на основе обработки пользовательских данных, то есть предпочтений.

Законопроектом предусматривается размещение на информационном ресурсе правил применения рекомендательных технологии и запрет использовать их без предупреждения. Также требуется сообщать пользователям, какие виды сведений используются при работе рекомендательных технологий и источники получения таких сведений.

При нарушении требований Роскомнадзор вправе запрашивать у владельца ресурса информацию, связанную с применением рекомендательных технологий, а также доступ к программно-техническим средствам рекомендательных технологий. Владелец обязан предоставлять это в течение 10 дней.

Если будет зафиксирован факт нарушения будет, владелец обязуется устранить его в течение 10 дней. В случае неустранения ему запретят применять рекомендательные технологии на сайте.

Горелкин сообщил, что разрабатывал законопроект три года. Он хочет сделать прозрачными механизмы рекомендаций и не допускать их применения в незаконных целях.

"Мы видим, к чему приводит неконтролируемое применение рекомендательных алгоритмов крупными цифровыми платформами. Исследователи фиксируют факты манипуляции: и в маркетинговых, и в политических целях... Рассчитываю, что законопроект заставит разработчиков более ответственно относиться к применению ИИ-технологий, которые также используются для формирования рекомендаций. По сути, это будет первый российский законопроект, направленный на регулирование продукта, созданного искусственным интеллектом", - написал депутат в своем телеграм-канале.

По его словам, Правительство РФ дало положительное заключение, и еще перед внесением в Госдуму он учел замечания.