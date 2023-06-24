24 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Военные потери? Смертность от внешних причин в 2022 году выросла на 7 тыс.

В 2022 году смертность от внешних причин в России увеличилась на 7 тыс. Это примерно соответствует озвученным ранее данным Минобороны РФ по числу погибших в СВО.

Последний раз Минобороны сообщало о количестве погибших в СВО 21 сентября прошлого года. Глава ведомства Сергей Шойгу сказал тогда, что погибли 5937 военнослужащих.

Интересно, что наибольший рост смертности от внешних причин зафиксирован в Чечне - на 96%. В Ростовской области - на 53%, в Дагестане - на 40%. Рост более 30% отмечен в Северной Осетии, Бурятии, Карачаево-Черкессии и Ненецком АО (в последнем регионе это всего 16 человек, что может быть статистическим колебанием; в 2020 году было почти столько же).

Более чем 20%-й рост смертности от внешних причин зафиксирован в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Белгородской области, Ставропольском крае, Адыгее и Калмыкии. Можно заметить, что практически все указанные регионы относятся или к Северному Кавказу, который с самого начала активно участвовал в СВО, или являются приграничными.

При этом во многих регионах смертность от внешних причин снизилась. Больше всего в Архангельской области - на 16%. Снижение более чем на 10% зарегистрировано в Карелии, Воронежской, Мурманской, Ленинградской областях и Чувашии.

Смертность от внешних причин в России снижалась с начала 2000-х. Правда, небольшой рост на 2% был зафиксирован в 2020 году. Можно отметить, что последний раз резкий рост смертности от внешних причин был в 1999 году (почти 10%), и он совпадает с начало второй чеченской войны. Рост продолжался до 2002 года, после чего началось двадцатилетнее снижение. За это время смертность от внешних причин уменьшилась более чем в два раза. Суммарная смертность от внешних причин в 1999-2003 гг. превысила уровень 1997-1998 гг. более чем на 200 тыс. человек.


Теги: потери, погибшие, смертность, СВО


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