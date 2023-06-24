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Фото: t.me/razgruzka_vagnera/скрин

Минобороны обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер": Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина

Минобороны РФ обратилось к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер", заявив, что их обманом втянули в "преступную авантюру" Евгения Пригожина и участию в вооруженном мятеже.

"Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана", — говорится в заявлении ведомства в официальном телеграм-канале.

Минобороны попросило бойцов "Вагнера" проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями ведомства или правоохранительных органов, гарантировав всем безопасность.

23 июня Следственным управлением ФСБ России в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа. Бизнесмен заявил, что удар по тыловым лагерям "Вагнера" якобы был нанесен по распоряжению руководства Минобороны РФ. Доказательств этой информации не приводится. В МО данные обвинения опровергают.

Президент России Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Теги: минобороны рф, чвк вагнер, мятеж


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Развитие сюжета:

Ранее 24.06.2023 10:09 Мск Путин: Все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание

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