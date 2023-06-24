24 Июня 2023
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Политика В России
Фото: kremlin.ru

Путин готовится выступить с обращением

Президент России Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Действительно, в ближайшее время Путин выступит с обращением", - цитирует его ТАСС.

23 июня Следственным управлением ФСБ России в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа. Бизнесмен заявил, что удар по тыловым лагерям "Вагнера" якобы был нанесен по распоряжению руководства Минобороны РФ. Доказательств этой информации не приводится. В МО данные обвинения опровергают.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции. Кроме того, режим КТО введен и на территории ряда других регионов, в частности, в Воронежской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале написал, что в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий.

Также повышенная готовность наблюдается около штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев призвал жителей региона сохранять спокойствие и не покидать свои дома без необходимости.

Данные меры связаны с попыткой военного мятежа, в котором обвиняют основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Ранее он сам заявил, что якобы находится в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону, офицеры работают "штатно", им никто не мешает. "Все, что мы сделали — взяли под контроль, чтобы авиация наносила удары не по нам, а по украинцам", — заявил он.

Теги: путин, песков, обращение, пригожин


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Развитие сюжета:

Ранее 24.06.2023 10:09 Мск Путин: Все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание
Ранее 24.06.2023 09:41 Мск Минобороны обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер": Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.06.2023 08:37 Мск Генпрокурор РФ доложил Путину о возбуждении дела о попытке вооруженного мятежа
Ранее 23.06.2023 21:51 Мск Минобороны РФ опровергают информацию о нанесении удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер"

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