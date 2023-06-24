24 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Генпрокурор РФ доложил Путину о возбуждении дела о попытке вооруженного мятежа

Генпрокурор РФ Игорь Краснов доложил президенту России Владимиру Путину об уголовном деле о попытке организации вооруженного мятежа. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что генпрокурор также проинформировал президента о законности возбуждения такого уголовного дела, передает РИА Новости.

Уголовное дело по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа возбуждено Следственным управлением ФСБ России в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Накануне вечером он заявил что удар по тыловым лагерям "Вагнера" якобы был нанесен по распоряжению руководства Минобороны РФ. Доказательств этой информации не приводится.

Пригожин пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, "включая любые блокпосты, любую авиацию".

В Минобороны заявили, что все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер", не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Теги: краснов, путин, вооруженный мятеж, пригожин


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