24 Июня 2023
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Фото: Катя Кот //vk.com/inc196

Пожар в первоуральском общежитии локализован

Пожар в общежитии по адресу Проспект Ильича 3/2 локализован. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Локализовать возгорание удалось на площади 450 квадратных метров (изначально сообщалось, что площадь пожара составляет 200 "квадратов"), в 23.47 по местному времени.

Для жителей пострадавшего от огня дома готовится пункт временного размещения.

Напомним, из здания, где более 150 квартир, уже эвакуировали свыше 100 человек. Информации о пострадавших пока не поступало, возгоранию присвоен второй ранг сложности. На месте происшествия работают 10 пожарных машин и 19 огнеборцев.

Теги: пожар, общежитие, Проспект Ильича


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