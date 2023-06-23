Минобороны РФ опровергают информацию о нанесении удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер"

Минобороны России отрицает информацию, распространяемую в соцсетях о якобы нанесении ударов по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

"Все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер", не соответствуют действительности и являются информационной провокацией. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении военного ведомства.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что удар по тыловым лагерям "Вагнера" якобы был нанесен по распоряжению руководства Минобороны РФ. Доказательств этой информации не приводится.