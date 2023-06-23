24 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Депутат Евгений Ступин* попал в реестр иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов семь человек, в их числе депутат Мосгордумы Евгений Ступин*, передает корреспондент Накануне.RU.

Также в реестр иноагентов включен доцент МГУ Михаил Лобанов*, бывший совладелец компании "Юкос" предприниматель Леонид Невзлин*, бывший муниципальный депутат Владимирского округа Петербурга Виталий Боварь*, кандидат биологических наук, научный журналист Илья Колмановский, юрист Александр Белик*.

Также Минюст признал иноагентом Роберта Латыпова, бывшего руководителя "Пермского Мемориала"**, который, напомним, является фигурантом уголовного дела о вывозе архивов общества в Германию. В настоящий момент Латыпов покинул Россию.

Кроме того, в реестр включены объединение "Движение сознательных отказчиков"*** и комьюнити-центр "Действие"***.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

** "Пермский Мемориал" не был признан иноагентом, но входил в федеральный "Мемориал", который имел такой статус. В настоящий момент общество ликвидировано.

*** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.

Теги: Минюст, иностранный агент, иноагент


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