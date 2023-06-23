В Первоуральске вспыхнула крыша общежития

В Первоуральске загорелось общежитие по ул. Проспект Ильича 3/2, передает корреспондент Накануне.RU.

Фотографии и видеозаписи пожара люди публикуют в соцсетях.

"Живу в гостинке напротив, ужасное зрелище еще свет пропал и у нас", - сообщила подписчица группы "Инцидент | Первоуральск" Мария.

Некоторые подписчики группы сообщают, что во время пожара слышали взрывы, однако, по всей видимости, люди спутали их с треском горящего шифера.

По информации МЧС России по Свердловской области площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Из здания, где более 150 квартир, уже эвакуировали свыше 100 человек. Информации о пострадавших пока не поступало, возгоранию присвоен второй ранг сложности. На месте происшествия работают 10 пожарных машин и 19 огнеборцев