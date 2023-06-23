В Шебекино и Новой Таволжанке сносу подлежат два многоквартирных и 78 частных домов

В Шебекино и Новой Таволжанке сносу подлежат два многоквартирных и 78 частных домов. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Он сообщил, что людям, которые лишились своего жилья, до конца года будет предоставлено аналогичное. Завтра Гладков пообещал опубликовать данные по итогам подомового обхода по количеству пострадавших многоквартирных и частных домов.

"Посмотрел, как идет восстановление частично поврежденных домов: утепление фасадов, перекрытие кровель и установка оконных блоков. Работы идут и в районной больнице – здесь строители разбирают поврежденный фасад, а параллельно дежурные врачи уже принимают пациентов. Люди обращаются с обострением хронических заболеваний, травмами, беременные женщины приходят на плановые осмотры. С каждым днем объем выполняемых работ увеличивается в несколько раз. Город оживает и преображается на глазах", - сообщил Гладков по итогам осмотра пострадавших в Шебекино домов.