В МИД РФ анонсировали ответные меры на 11 пакет санкций ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала ответные меры на на 11 пакет санкций Евросоюза в отношении нашей страны, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем telegram-канале она назвала эти действия нелегитимными и заявила, что они подрывают международно-правовые прерогативы СБ ООН. Новый пакет санкций против нашей страны был принят сегодня.

Россия в ответ на враждебные действия стран ЕС расширила список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию нашей страны. В новый список попали представители силовых ведомств, государственных и коммерческих компаний стран ЕС, граждане страны-членов ЕС, причастные к оказанию военной помощи нацистам в Киеве - те, что поставляют вооружения и военную технику, обмундирование, ведут обучение украинских военных, сбор средств на нужды ВСУ, предоставляют разведданные и услуги связи, обеспечивают логистику.

Также под действие ограничений попали те представители евроструктур, что ответственны за введение санкций против России и пытаются подорвать отношения нашего государства с другими странами. Ограничения также распространены на парламентариев стран ЕС, продвигающих конфронтационную повестку с Россией.

"Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ", - подчеркнула Захарова.