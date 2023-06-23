23 Июня 2023
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Политика В России Украина ДНР и ЛНР
Фото: minpromtorg.gov.ru

Василий Небензя заявил, что контрнаступление Украины - самоубийство

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Киев ни во что не ставит интересы украинского народа и что ВСУ ведут самоубийственное контрнаступление, сообщили . Об этом он сообщил на заседании Совбеза.

"Вооруженные силы Украины вот уже почти месяц проводят самоубийственное контрнаступление на российские позиции, оно уже стоило им десятков тысяч мобилизованных, нескольких сотен единиц бронетехники и называется в украинском обществе не иначе как запорожская мясорубка", - приводит его слова ТАСС.

Дипломат заявил, что власти Киева, стоящие за терактом - подрывом Каховской ГЭС, помешались на контрнаступлении и не ставят ни во что интересы собственного народа.

Теги: контрнаступление, Василий Небензя, Украина


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