"Гуманист" Медведев вспомнил о практике четвертования на Красной площади

Экс-президент России Дмитрий Медведев, молчавший в своем Telegram-канале несколько дней, с использованием обсценной лексики прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды. Тот ранее сравнил власть в России с диким зверем, "которого надо пристрелить как бешеного зверя".

"Польская мразь по имени "дуда" предложила пристрелить Россию, как бешеного зверя. И кто-то ещё надеется на переговоры с такими ублюдками? Нет смысла. И патрона на такое говно жалко. В XVIII веке просто привезли бы эту тварь на Красную площадь и люто казнили четвертованием. Но мы гуманисты. Отомстим по-другому", - написал бывший президент России.