Прокуратура проверит аэропорт Челябинска, где женщину с двумя детьми не пустили на рейс

Уральская транспортная прокуратура проводит проверку по информации о том, что женщину с двумя детьми не пустили на рейс в аэропорту Челябинска.

По информации СМИ, женщину не пустили на рейс авиакомпании "Победы" из-за заламинированных свидетельств о рождении детей восьми и двенадцати лет.

Прокуратура даст оценку действиям сотрудников авиакомпании и аэропорта Челябинска в части исполнения требований законодательства о защите прав потребителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.