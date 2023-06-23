В Белгородской области из-за обстрелов остановились около 90 предприятий

За полтора месяца – с 5 мая этого года – в Белгородской области от обстрелов пострадали около 90 предприятий, 11 из них являются крупными, сообщил журналистам замгубернатора региона Дмитрий Гладский. По его словам, все они находится в приграничных с Украиной районах.

"Я не уверен, что этот список законченный. Вполне возможно, мы получим сведения, дополняющие этот реестр", - цитирует "Интерфакс" вице-губернатора.

По словам Гладского, предприятия остановились по разным причинам: из-за разрушений самого объекта, из-за отсутствия электричества, газа и другой инфраструктуры.

"Какие-то предприятия могут начать свою деятельность в течение одного-двух месяцев. Думаю, что большая часть предприятий выйдет на нормальные масштабы производства до конца года", - сказал Гладский.

Власти заверяют, что все предприятия выплачивают зарплату сотрудникам, кое-где даже с надбавкой – чтобы удержать работников.

Из 209 крупных и средних предприятий приграничного Шебекинского горокруга продолжают работать 109, на них трудятся 3,2 тыс. человек. 20 предприятий, где заняты 9,4 тыс. работников, находятся в режиме простоя.