Средний Урал ослабил ограничения по посещению особо охраняемых природных территорий

В Свердловской области снова ослаблен запрет на посещение особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Теперь туристам разрешено посещать природные парки, но следовать можно только по оборудованным маршрутам.

"С 23 июня в таком режиме работают, в частности, природные парки Оленьи ручьи, Река Чусовая, Бажовские места, Заказник Режевской. Кроме того, уральцы могут посещать лесные парки Екатеринбурга, в том числе Шарташский лесной парк", — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Напомним, по данным властей региона, на конец дня 22 июня потушены все лесные пожары на общей площади в 1442 гектара. Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что виновниками лесных пожаров являются сами свердловчане. В какой-то момент жителям Среднего Урала совсем запретили посещать леса.