23 Июня 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото:Накануне.RU

В Перми возбуждено уголовное дело в связи с утратой памятника архитектуры

В Перми по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту бездействия собственника, которое привело к невосполнимой утрате памятника архитектуры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Собственник здания – памятника истории регионального значения "Поликлиника", расположенного в Перми по ул. Лебедева № 11, на протяжении длительного времени бездействовал. Начиная с 2012 года, он не принимал мер к поддержанию объекта в нормативном состоянии, что привело к разрушению здания и повлекло за собой невосполнимую утрату его восстановления в настоящее время.

Материалы были направлены в правоохранительные органы для дачи уголовно-правовой оценки бездействия ответственных лиц. По результатам рассмотрения правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по ст. 243.1 УК РФ (Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия)

Теги: уголовное дело, памятник архитектуры, Поликлиника


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