23 Июня 2023
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

У губернатора Югры – новый первый заместитель

С 23 июня первый заместитель главы Югры Алексей Охлопков по собственному желанию покидает пост, с 26 июня его заменит замглавы региона Алексей Забозлаев. Теперь он будет курировать деявтельность департаментов по управлению госимуществом, госзаказа, труда и занятости населения, финансов, экономического развития и региональной службы по тарифам.
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Вскоре объявят, кто сменит Забозлаева на посту замглавы региона, курирующего деятельность департаментов информационных технологий и цифрового развития, недропользования и природных ресурсов, промышленности Югры. Есть и другие назначения. Директором департамента экономического развития – заместителем губернатора с 26 июня назначен гендиректор "Фонда развития Югры" Сергей Афанасьев, сообщает администрация Югры в своем telegram-канале.

С 26 июня руководить "Фондом развития Югры" будет глава "Фонда поддержки предпринимательства Югры" Роман Колупаев, прежний пост которого займет его заместитель Андрей Зубарев.

Теги: Алексей Охлопков, Алексей Забозлаев, губернатор Югры


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