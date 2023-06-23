ВСУ обстреляли граничащий с Крымом Геническ в Херсонской области

Геническ в Херсонской области, граничащий с Крымом, обстрелян со стороны ВСУ.

В окрестностях города прозвучали несколько взрывов, минимум два человека погибли, передает РИА Новости.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Геническа и Скадовска. "Предположительно выпущено четыре английские ракеты Storm Shadow", - написал он в телеграм-канале.

Ранее ВСУ ударили по Чонгарскому мосту, соединяющему Херсонскую область и Крым. Сообщение между регионами не прекратилось, движение организовано по резервному маршруту. На восстановление Чонгарского моста уйдет до нескольких недель.