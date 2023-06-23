На Среднем Урале две недели ищут пропавшего ребенка

На Среднем Урале пропал ребенок. Его не могут найти уже две недели.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Прорыв", разыскивается 12-летний Станислав О. Мальчик пропал 10 июня этого года в Верхней Пышме. Сейчас его ищут волонтеры и силовики.

Приметы Стаса: рост 150 см, плотного телосложения, голубые глаза, светлые волосы. На момент пропажи был одет: футболка зеленого цвета, штаны темно-серого цвета в клетку, кроссовки "Найк" (при этом одни шнурки черные, а другие белые). Как отметили в отряде, сейчас эта одежда может не соответствовать.

Розыском пропавшего ребенка занимается муниципальный отдел МВД "Верхнепышминский". Всех, кто знает о местонахождении мальчика, просят обращаться по телефонам +7 (34368) 5-43-44 или 112.