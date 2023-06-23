МИД России в ответ на новый пакет санкций ЕС запретил въезд в РФ ряду европейских чиновников

МИД России ответил на новый, 11-й санкционный пакет Евросоюза, о котором стало известно сегодня. Внешнеполитическое ведомство расширило список представителей евроинститутов и стран-членов ЕС, которым запрещен теперь въезд в Россию, сообщил представитель министерства.

"Любые недружественные акции со стороны Запада получат своевременный и адекватный ответ", - сказал представитель МИДа.

Стоит отметить, что со стороны ЕС санкции были не только дипломатические, хотя и без введения персональных запретов на въезд на территорию Шенгена не обошлось.

Значительная часть новых санкций направлена на устранение возможных лазеек и обходов уже существующих ограничений. Например, накладываются ограничения на третьи страны – для исключения реимпорта европейских товаров в РФ.