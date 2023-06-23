На Среднем Урале откроют не менее трех исправцентров к концу августа

К концу лета в Свердловской области может появиться сразу три новых исправительных центра для осужденных. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника регионального ГУФСИН Александра Федорова.

По его словам, это минимальное количество исправучреждений, которое планируется открыть к концу августа. Местоположение пока обсуждается, но предложений уже довольно много.

Помимо этого, часть проектов хотят реализовать и осенью, чтобы к 2024 году построить для осужденных не менее 400 новых мест. Одной из задач на сегодняшний день - это увеличение числа осужденных, которые смогли бы работать токарями, сварщиками и освоили бы работу с металлом.

"Мы открываем производство мебели из металла. На полную мощность мы должны выйти в середине следующего года", - добавил Федоров.

Напомним, в декабре прошлого года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал строительство исправительного центра для осужденных рядом со школой №90 в Нижнем Тагиле. По его словам, ИЦ и колония - это разные вещи. К тому же, на месте постоянно будет патрулировать спецназ ГУФСИН.