"Единая Россия" выдвинула Александра Моора кандидатом от партии на ближайшие выборы главы региона

Делегаты региональной конференции "Единой России" выдвинули действующего губернатора Тюменской области Александра Моора кандидатом от партии на ближайшие выборы главы региона, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

"Благодарю коллег за мощную поддержку. Постараюсь оправдать доверие", - написал губернатор в своем telegram-канале.

Напомним, кандидат от КПРФ Иван Левченко первым сдал документы на выдвижение кандидатом в губернаторы Тюменской области.

Иван Левченко вечером 20 июня 2023 года сдал первый пакет документов в избирательную комиссию. В ходе приемки документов на выдвижение каких-либо замечаний не выявлено. 22 июня состоится заседание Избирательной комиссии Тюменской области, на котором кандидату будет выдано разрешение на открытие специального избирательного счета и зарегистрирован уполномоченный представитель по финансовым вопросам. Далее кандидату предстоит собрать от 205 до 215 подписей муниципальных и сельских депутатов в 46 муниципальных образованиях Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Ранее депутаты Тюменской областной думы утвердили дату выборов губернатора. Они пройдут 10 сентября.