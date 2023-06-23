Свердловский депутат Госдумы призвал вернуть в армию советскую присягу

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов призвал вернуть для армии текст присяги из Советского Союза.

Как признался он в своем Telegram-канале, на такие мысли его натолкнуло общение с бойцами в зоне СВО.

"Ехали на "буханке", разговорились. Парни спросили про текст нынешней военной Присяги. Не знал, ознакомился. Четыре скупых строчки. Текст не зацепил, не хватает важного. Не до конца понятно, что мы защищаем? Написано: "свободу, независимость, конституционный строй России, народ и Отечество". Спросил парней: готовы "гнать немца" за конституционный строй, за абстрактные понятия "свободы и независимости"? Молчат", - рассказал Иванов.

По его мнению, нынешний текст "сухой, казенный, короткий, в нем не закладываются важные мысли".

"Парни на СВО высказали свое мнение, и я его поддерживаю: нужно возвращать текст старой, советской присяги с небольшими изменениями. Я – за. Вернули же мелодию гимна СССР, от которой мурашки по коже. И слова, которые сегодня знают даже дети. Пора и Присягу вернуть. Ту, где про честь, про преданность до последнего дыхания и нашу великую Родину. Такую, чтобы мурашки по коже...", - заключил Максим Иванов.

Он также устроил голосование для подписчиков своего канала – "От текста какой военной присяги у вас мурашки по коже?". На данный момент с гигантским отрывом лидирует советская.