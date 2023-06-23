Свердловский депутат Госдумы призвал вернуть в армию советскую присягу

23 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Армия и ВПК Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Свердловский депутат Госдумы призвал вернуть в армию советскую присягу

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов призвал вернуть для армии текст присяги из Советского Союза.
Читайте также:

Как признался он в своем Telegram-канале, на такие мысли его натолкнуло общение с бойцами в зоне СВО.

"Ехали на "буханке", разговорились. Парни спросили про текст нынешней военной Присяги. Не знал, ознакомился. Четыре скупых строчки. Текст не зацепил, не хватает важного. Не до конца понятно, что мы защищаем? Написано: "свободу, независимость, конституционный строй России, народ и Отечество". Спросил парней: готовы "гнать немца" за конституционный строй, за абстрактные понятия "свободы и независимости"? Молчат", - рассказал Иванов.

По его мнению, нынешний текст "сухой, казенный, короткий, в нем не закладываются важные мысли".

"Парни на СВО высказали свое мнение, и я его поддерживаю: нужно возвращать текст старой, советской присяги с небольшими изменениями. Я – за. Вернули же мелодию гимна СССР, от которой мурашки по коже. И слова, которые сегодня знают даже дети. Пора и Присягу вернуть. Ту, где про честь, про преданность до последнего дыхания и нашу великую Родину. Такую, чтобы мурашки по коже...", - заключил Максим Иванов.

Он также устроил голосование для подписчиков своего канала – "От текста какой военной присяги у вас мурашки по коже?". На данный момент с гигантским отрывом лидирует советская.

Теги: присяга, текст, армия, СВО


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети