Carlsberg нашел покупателя на "Балтику"

Группа Carlsberg нашла покупателя на свой российский актив – пивоваренную компанию "Балтика". С новым инвестором уде подписано соглашение, до завершения сделки его не будут называть. Пока что участники сделки ждут одобрения со стороны регулирующих органов. На это время датская компания работает в прежнем режиме и сохраняет обязательства перед партнерами и сотрудниками, передает "Коммерсант" со ссылкой на Carlsberg.