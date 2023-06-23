Carlsberg нашел покупателя на "Балтику"
Группа Carlsberg нашла покупателя на свой российский актив – пивоваренную компанию "Балтика". С новым инвестором уде подписано соглашение, до завершения сделки его не будут называть. Пока что участники сделки ждут одобрения со стороны регулирующих органов. На это время датская компания работает в прежнем режиме и сохраняет обязательства перед партнерами и сотрудниками, передает "Коммерсант" со ссылкой на Carlsberg.
Ранее датская пивоваренная группа объявила об уходе из России на фоне СВО.
У "Балтики" в России восемь заводов, на которых выпускаются напитки более 50 брендов.