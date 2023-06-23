23 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Россия не планирует сообщать данные о количестве ядерных зарядов, которые поставят Белоруссии, - замглавы МИД Рябков

Россия не планирует обнародовать данные о количестве ядерных зарядов, которые будут поставлены в Белоруссию.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков "глубоко сомневается в том, что эта тема вообще станет предметом какого-то публичного обсуждения или засветки с нашей стороны", пишет "Интферфакс". Рябков подчеркнул, что "десятилетиями США держат на территории ряда европейских стран свое тактическое ядерное оружие и никогда точные цифры они не называют".

Напомним, 25 марта президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. 1 июля завершится строительство хранилища. Российский лидер подчеркнул, что размещать оружие будут без нарушения обязательств по ДСНВ. По его словам, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.

Теги: Россия, Белоруссия, ядерное оружие


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