23 Июня 2023
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Фото: OceanGate Expeditions/Handout via REUTERS

CNN: Пассажиры батискафа "Титан" погибли быстро и безболезненно

Пассажиры батискафа "Титан", пропавшего при погружении к обломкам лайнера "Титаник", погибли безболезненно, сообщил телеканал CNN со ссылкой на экспертов.

Как заявила профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти, разрушение корпуса батискафа произошло "невероятно быстро", всего за долю миллисекунды.

По ее словам, люди внутри могли даже не успеть осознать, что есть проблема.

Некоторые эксперты утверждают, что тела пассажиров вряд ли удастся найти, передает ТАСС.

Напомним, вчера в зоне пропажи батискафа "Титан" были обнаружены обломки неизвестного происхождения. Их удалось найти с помощью дистанционного управляемого аппарата (ROV), сообщили в береговой охране США. Позднее ведомство заявило, что обломки пропавшего батискафа «Титан» свидетельствуют о направленном внутрь взрыве.

Wall Street Journal со ссылкой на представителя флота сообщает, что сверхсекретная система акустического обнаружения ВМС США зафиксировала взрыв батискафа "Титан" уже через несколько часов после потери связи с ним.

Теги: батискаф титан, титаник, титан


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