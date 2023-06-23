Ройзман* заплатил за дискредитацию ВС РФ во время YouTube-трансляции

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* выплатил 260 тыс. рублей штрафа за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщает его адвокат Владислав Идамжапов, отмечая, что оплата прошла 9 июня.

Напомним, Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал Ройзмана* еще 19 мая. В июле прошлого года политик провел трансляцию на YouTube "Ответы на ваши вопросы", во время которой допустил высказывания, ставшие предметом судебного разбирательства.

В результате бывшего градоначальника обвинили в ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РО в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года).

*Внесен в реестр иностранных агентов