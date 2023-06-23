В Магнитогорске местную жительницу осудили за покупку поддельного аттестата для дочери

В Магнитогорске местную жительницу приговорили к 6 месяцам ограничения свободы за использование поддельного документа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В июне прошлого года женщина купила за 25 тыс. рублей подложный аттестат о среднем общем образовании, выданный на имя опекаемой несовершеннолетней дочери об окончании 11 классов школы.

Этот документ она предъявила приемной комиссии медицинского колледжа. Однако девочка закончила только десять классов в этой школе.