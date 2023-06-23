23 Июня 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Тюменские власти прояснили, какие запреты останутся в регионе после отмены особого противопожарного режима

Отмена особого противопожарного режима в Тюменской области не означает отмену правил пожарной безопасности, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства.

Запрещено использование открытого огня (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни) в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в мангалах, жаровнях на земельных участках населенных пунктов, садовых или огородных земельных участках расстояние от места приготовления пищи до зданий, сооружений и иных построек должно быть не менее пяти метров, а зона очистки вокруг емкости от горючих материалов не менее двух метров.

"Не пренебрегайте правилами пожарной безопасности. От их соблюдения зависит ваша жизнь, здоровье и сохранность вашего имущества", - призвал директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.

Напомним, особый противопожарный режим в Тюменской области отменяется с 26 июня.

Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Решение принято в связи со стабилизацией обстановки, а также установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности.

Глава региона призвал жителей Тюменской области строго соблюдать правила пожарной безопасности и быть осторожными с огнем.

Теги: особый противопожарный режим, Александр Моор, запреты


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Ранее 23.06.2023 10:30 Мск В Тюменской области отменяется особый противопожарный режим

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