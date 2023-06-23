23 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Жителя Пуровского района приговорили к 14 годам лишения свободы за изнасилование падчерицы

В Пуровском районе мужчина признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности малолетней, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Его обвиняли по "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование малолетней), п. "б" ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней), ч.2 ст.135 УК РФ (развратные действия в отношении малолетней).

В 2022 году на территории Пуровского района 39-летний мужчина совершил изнасилование и иные насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней падчерицы.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Теги: падчерица, отчим, изнасилование, суд, приговор


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