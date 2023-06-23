23 Июня 2023
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Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга

В Екатеринбурге автоледи перепутала педали и снесла столб: пострадал ребенок

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал маленький ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось сегодня на улице Варшавская. По предварительной информации, водитель Honda Civic допустил наезд на столб освещения. Пострадал несовершеннолетний пассажир машины – 3-летняя девочка, которая с различными травмами была доставлена в больницу.

ДТП на улице Варшавская в Екатеринбурге(2023)|Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга

Как выяснили в ГИБДД, управляла машиной 30-летняя женщина. Сама автоледи рассказала полицейским, что, двигаясь по улице Варшавская, отвлеклась на навигатор, а когда увидела, что горит желтый сигнал светофора, разволновалась, перепутала педали и нажала на газ. После этого она снесла столб.

ДТП на улице Варшавская в Екатеринбурге(2023)|Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга

Как отметили в Госавтоинспекции, в салоне автомобиля ребенок перевозился с нарушениями ПДД. Женщина привлечена к административной ответственности за нарушение требований к перевозке детей.

Теги: столб, ДТП, Екатеринбург


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