В Екатеринбурге автоледи перепутала педали и снесла столб: пострадал ребенок

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал маленький ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось сегодня на улице Варшавская. По предварительной информации, водитель Honda Civic допустил наезд на столб освещения. Пострадал несовершеннолетний пассажир машины – 3-летняя девочка, которая с различными травмами была доставлена в больницу.

Как выяснили в ГИБДД, управляла машиной 30-летняя женщина. Сама автоледи рассказала полицейским, что, двигаясь по улице Варшавская, отвлеклась на навигатор, а когда увидела, что горит желтый сигнал светофора, разволновалась, перепутала педали и нажала на газ. После этого она снесла столб.

Как отметили в Госавтоинспекции, в салоне автомобиля ребенок перевозился с нарушениями ПДД. Женщина привлечена к административной ответственности за нарушение требований к перевозке детей.