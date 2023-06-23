Песков ответил на обвинения Макрона в том, что Россия якобы дестабилизирует Африку

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления лидера Франции о том, что Россия дестабилизирует Африку с помощью наемной армии и играет невыгодную международному сообществу роль.

"Эти отношения никоим образом не направлены и не могут быть направлены против третьих стран", - подчеркнул представитель Кремля.

"Мы также не хотели бы, чтобы эти отношения становились предметом озабоченностей кого бы то ни было", - цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что Макрон надеетсясоздать некий новый глобальный экономический союз, в который наравне с западными странами хочет пригласить так называемые страны Юга. По данным издания l'Opinion, в конце июня в Париже состоится саммит, на котором будут определены общие черты и принципы создания такого формата, численность которого, как ожидается, превысит G20 и объединит около 40 стран. Чтобы найти подход к странам Юга, Макрон якобы попросился на саммит БРИКС в Йоханнесбурге в августе этого года.