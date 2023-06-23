На Херсонщине выплаты после разрушения Каховской ГЭС получили более 3 тысяч человек

И.о. главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, сколько именно людей получили выплаты после разрушения Каховской ГЭС.

Принято 3 тыс. 231 заявление на оказание единовременной материальной помощи. Выплаты получили более 3 тыс. граждан, написал Сальдо в своем telegram-канале.

Ранее Сальдо сообщил, что нижнее течение Днепра после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) оказалось в состоянии экологической катастрофы. Он пояснил, что птицы хватают задохнувшуюся из-за обмеления рыбу и несут ее дальше. Сальдо добавил, что токсичные вещества выбрасываются из Днепра в Черное море и двигаются в сторону Одессы, Румынии и Болгарии.

Напомним, в ночь на 6 июня в результате подрыва была частично разрушена плотина Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) на Днепре. Днепровские воды вышли из берегов, затопив прибрежные населенные пункты, расположенные ниже по течению. В зоне подтопления оказались более 20 тыс. жилых домов на территории 20 населенных пунктов, а также Нижнеднепровский национальный природный парк, пять кладбищ, один скотомогильник и 60 социально значимых объектов.

Как сообщалось, на месте Каховского водохранилища, которое еще называли "морем", образовалась пустыня. Общий текущий ущерб от наводнения для людей, жилья, инфраструктуры и соцобъектов оценивается в 40 млрд рублей, в такую же сумму и даже выше может обойтись восстановление ГЭС и еще столько же понадобится на новые ирригационные системы.