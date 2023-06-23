На Херсонщине выплаты после разрушения Каховской ГЭС получили более 3 тысяч человек

23 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество В России
Фото: скриншот видео с telegram-канала Юрия Подоляки / t.me/yurasumy

На Херсонщине выплаты после разрушения Каховской ГЭС получили более 3 тысяч человек

И.о. главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, сколько именно людей получили выплаты после разрушения Каховской ГЭС.
Читайте также:

Принято 3 тыс. 231 заявление на оказание единовременной материальной помощи. Выплаты получили более 3 тыс. граждан, написал Сальдо в своем telegram-канале.

Ранее Сальдо сообщил, что нижнее течение Днепра после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) оказалось в состоянии экологической катастрофы. Он пояснил, что птицы хватают задохнувшуюся из-за обмеления рыбу и несут ее дальше. Сальдо добавил, что токсичные вещества выбрасываются из Днепра в Черное море и двигаются в сторону Одессы, Румынии и Болгарии.

Напомним, в ночь на 6 июня в результате подрыва была частично разрушена плотина Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) на Днепре. Днепровские воды вышли из берегов, затопив прибрежные населенные пункты, расположенные ниже по течению. В зоне подтопления оказались более 20 тыс. жилых домов на территории 20 населенных пунктов, а также Нижнеднепровский национальный природный парк, пять кладбищ, один скотомогильник и 60 социально значимых объектов.

Как сообщалось, на месте Каховского водохранилища, которое еще называли "морем", образовалась пустыня. Общий текущий ущерб от наводнения для людей, жилья, инфраструктуры и соцобъектов оценивается в 40 млрд рублей, в такую же сумму и даже выше может обойтись восстановление ГЭС и еще столько же понадобится на новые ирригационные системы.

Теги: Каховская ГЭС, выплата, Владимир Сальдо


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети