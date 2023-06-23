23 Июня 2023
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Фото: Департамент информационной политики губернатора

В Курске недалеко от вокзала произошел пожар на ж/д путях

В Курске на железнодорожных путях недалеко от вокзала произошел пожар. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. По данным СМИ, сейчас пожар локализован, серьезных последствий нет.

Между тем, сообщается о разных версиях инцидента. Так, источник Shot говорит, что рассматривается версия поджога. Mash сообщает, что "никаких поджогов, прилетов и диверсий не было", а просто "списанные шпалы загорелись". Впрочем, самостоятельно они воспламениться не могли, так что эта версия объясняет не все.

Теги: курск, пожар, вокзал


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