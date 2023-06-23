Фасад мэрии украсят 3D-анимацией к 300-летию Екатеринбурга

Вместо банальной подсветки на фасаде администрации Екатеринбурга к 300-летнему юбилею решили развернуть целое световое шоу. 3D проекция, созданная екатеринбуржцами Юрием Пелиным и Евгенией Годуновой, будет учитывать геометрию здания и его местоположение. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

По словам градоначальника, современные технологии мэппинга творят настоящую магию. "Волшебниками" выступают сотрудники местной студии инновационного дизайна. Оценить их работу и насладиться световым шоу можно будет с 11 по 19 августа в вечернее время. Всего запланировано несколько сеансов в день, а потому переживать о времени не стоит.

"Ждем вас! Надеемся, что подарок понравится жителям и гостям города!" - подытожил Алексей Орлов.