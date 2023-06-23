В 2014 году многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали присоединение республики к России - Обама

В 2014 году многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали присоединение республики к России, заявил в интервью CNN экс-президент США Барак Обама (возглавлял страну в 2008-2016 гг.).

"Есть причина, по которой не было вооруженного вторжения в Крым. Потому что в Крыму было много русскоговорящих, и было некоторое понимание идей, которые представляла Россия", - цитирует Обаму РБК.

Он констатировал, что присоединение Крыма к России было встречено в Европе с частичным пониманием, поскольку большинство жителей полуострова "были этническими русскими и говорили по-русски".

Референдум о статусе Крыма прошел 16 марта 2014 года. Официально заявлялось, что явка составила более 80%, и более 96% поддержали вхождение республики в состав РФ.