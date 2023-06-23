Свердловское УФАС оштрафует маркетплейс за полное копирование чужого товара

Свердловское УФАС назначит штраф маркетплейсу за недобросовестную конкуренцию.

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Как сообщили Накануне.RU в областном антимонопольном ведомстве, к ним с жалобой обратилось ООО "Медведь Екатеринбург", которое с 2011 года использует это наименование при производстве и продаже товаров для туризма и активного отдыха, в том числе туристических раскладушек. Как выяснили в УФАС, другое ООО – "АО-Маркетплейс" – полностью воспроизвело внешний вид и конструктивные элементы раскладушек и продавало их на маркетплейсе, в том числе с этикетками "Медведь Екатеринбург".

Комиссия Свердловского УФАС России установила в этом нарушения статьи 14.6 Закона о защите конкуренции. Нарушения выразились в использовании на этикетках обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием заявителя, и копировании внешнего вида товара.

"Такие действия могут причинить вред деловой репутации добросовестного конкурента при предъявлении потребителями претензий к качеству товара, а также причинить ему убытки в виде неполученного дохода", - пояснили в ведомстве.

Там добавили, что за это для маркетплейса предусмотрен так называемый "оборотный" штраф. Он определяется в зависимости от суммы выручки нарушителя от реализации товара.