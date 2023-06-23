Экипаж самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Пермь, заявил об НЛО

Экипаж самолета Airbus A-319 авиакомпании "Россия", выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга в Пермь, доложил, что наблюдал неопознанную цель по системе предупреждения столкновений самолетов в воздухе, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Неопознанная цель была зафиксирована в районе Кипелово, 22 июня в 09.40 по московскому времени.

"Движется хаотично, высота от эшелона 310 до 420. Органы ПВО оповещены, сигнал "Режим" не объявлен", - говорится в сообщении.