В Челябинске оставили в СИЗО сотрудника налоговой, обвиняемого в получении взятки

Челябинский областной суд оставил под арестом до 14 июля заместителя начальника контрольно-аналитического отдела ИФНС по Советскому району Дмитрия Жабреева, обвиняемого в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Сторона защиты просила избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества..

По версии следствия, обвиняемый в 2019-2023 гг. через посредника получил взятку в сумме более 150 тыс. рублей за предоставление сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну, о движении денежных средств по банковским счетам юридических лиц и предпринимателей. Обвиняемый в посредничестве в передаче взятки Сергей Жабреев также не смог обжаловать арест.