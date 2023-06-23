Уральские космонавты исполнили гимн Ural Music Night специально для фестиваля

Специально к предстоящему Ural Music Night уральские космонавты исполнили гимн фестиваля "Луч солнца золотого". Видеозапись со станции показали сегодня во время пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

Директор Уральской ночи музыки Евгений Горенбург оценил жест космонавтов, искренне поблагодарив за такой подарок.

Напомним, что в этом году впервые за историю фестиваля Ural Music Night будут транслировать на всю Россию. Оценить выступления можно будет уже сегодня в цифровом видеосервисе Wink на кнопке 000. На сценах уральской столицы выступит 2,5 тыс. музыкантов самых различных жанров: рок, хип-хоп, джаз, фанк, экспериментальная электроника, клубные хиты и классика.

На время проведения фестиваля на нескольких улицах Екатеринбурга запретят парковку электросамокатов. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.