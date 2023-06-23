Киев может получить истребители F-16 в начале 2024 года

Украина может получить истребители F-16 в начале 2024 года, пишет Politico со ссылкой на западных чиновников.

Пока остается открытым вопрос, какие страны предоставят Киеву самолеты. По информации неназванного чиновника из Пентагона, скорее всего, они будут переданы Нидерландами и Данией.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников также сообщил, что страны НАТО передадут украинскому режиму истребители F-16 не раньше начала 2024 года.

По его словам, об этом была достигнута договоренность на встрече в формате "Рамштайн", где родилась новая "авиационная коалиция" в поддержку Киева. Тренировать пилотов, механиков, техников будут под руководством Нидерландов и Дании.